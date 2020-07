Tourisme en juillet : les gagnants et les perdants

La Bretagne est l'une des rares régions françaises qui enregistrent plus de fréquentation qu'en 2019. Grâce à ses propres habitants, un quart des Bretons a choisi de passer ses vacances dans sa propre région. La tendance s'inverse pour la Côte d'Azur. Une région où d'habitude plus de la moitié des touristes l'été sont étrangers, mais ils sont rares cette année. Britanniques, Hollandais, Allemands... Ils ont aussi déserté Paris. Le taux de remplissage des hôtels, qui était à 89% en juillet dernier, est tombé à 16%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.