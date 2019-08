Tourisme en Occitanie : le match mer-montagne

Pour le mois de juillet 2019, la fréquentation touristique dans l'Hexagone a augmenté, plus 800 000 par rapport à 2018. Si le bilan est moins bon pour la Méditerranée, entre -2 et -8%, la montagne a, en revanche, gagné de 3 à 6 %. Corse, PACA, Occitanie, tout le pourtour méditerranéen perd des touristes. Les vacanciers ont-ils quitté la plage pour la montagne ? Quelles en sont les raisons ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.