Tourisme humanitaire : c'est devenu un marché

En cette période estivale, tous les vacanciers ne sont pas à la plage. Beaucoup choisissent de consacrer leurs congés au "volontourisme", autrement dit le tourisme à but humanitaire. Dans l'Hexagone, la demande pour faire du volontariat est en plein essor. Seulement, certains organismes en profitent et récupèrent au passage beaucoup d'argent. Les ONG dénoncent ce genre de dérive sur internet.