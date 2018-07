Tourisme : "des juilletistes" moins nombreux en Nouvelle-Aquitaine

Nous sommes à la moitié des vacances, et les professionnels du tourisme ont commencé à faire le bilan. Constats, nous nous sommes davantage déplacés cette année 2018, mais vers les pays étrangers. De ce fait, certaines de nos régions ont souffert, plus particulièrement le Sud-ouest. Dans le bassin d'Arcachon par exemple, certains commerçants ont même été obligés de faire des promos. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.