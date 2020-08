Tourisme : la campagne a la cote

Il y a du monde à la ferme des Marmottes. Certains font la queue pour acheter du Saint-Nectaire, d'autres profitent de leurs vacances pour découvrir en famille la vie à la ferme. Les professionnels du tourisme ont été aussi surpris par l'affluence. Les restaurants et les hôtels ont leur carnet de réservation plein. Avec ses grands espaces et ses chemins de randonnée, le massif du Sancy a su séduire les Français, en quête cet été d'un tourisme plus vert. Pour le seul mois d'août, l'Office du tourisme a enregistré une hausse de fréquentation de 12% par rapport à l'année dernière.