Tourisme : la grande opération séduction

Cet été, vous aurez l’embarras du choix. Plutôt balade à vélo sur une plage normande ou canoë sur la Loire, mais peut-être que vous préférez l’odeur des champs de lavande du Vaucluse. À grand renfort de spots publicitaires, quasiment toutes les régions de l’Hexagone cherchent à vous séduire. Il suffit d’aller dans les transports en commun pour réaliser à quel point vous êtes convoités. Le Cher, Tours, la Nouvelle-Aquitaine, vous êtes cernés. Cette agence de communication travaille pour une dizaine de destinations en Hexagone. C’est trois fois plus qu’avant le Covid. Et le téléphone continue de sonner. Comme il sera difficile de voyager à l’étranger cet été, à grand coup de publicité léché, chaque région veut se faire voir et se faire entendre. Et certaines destinations redoublent d'efforts pour vous convaincre. Dans la Somme, le département va même jusqu’à vous payer pour venir ou presque, avec 80 euros de frais d’hébergement remboursés pour deux nuits passées dans la région. Les hôtels sont ravis, eux n'ont pas les moyens de faire des promotions, en ce moment. Bien sûr, cette grande opération a un coût, mais rien n’est trop beau pour espérer vous voir arriver.