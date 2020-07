Tourisme : la ruée des vacanciers étrangers vers la campagne

La France est plus que jamais la destination de vacances pour cet été, pour nos concitoyens comme pour les visiteurs étrangers. Depuis ce week-end, les touristes arrivent par centaines de milliers. Cependant, ils ne vont pas forcément là où on les attend. Ils s'installent notamment dans les régions frontalières et ce reportage dans les Vosges vous explique pourquoi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.