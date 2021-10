Tourisme : l’attraction des pôles

Toujours plus loin, jusqu'au bout du monde, toujours plus près d'une nature sauvage et fragile. Le 6 septembre dernier, pour la première fois, un navire de croisière français, le Commandant-Charcot, atteint le pôle nord. Le réchauffement climatique est passé par-là, en rendant plus accessible des territoires autrefois réservés aux aventuriers. Un tourisme en plein essor qui s'attend à une croissance de plus de 10% cette année. L'environnement immaculé et unique séduit. Alors doit-on laisser sa trace sur une banquise fragilisée ? Beaucoup défendent cette activité. "Je suis en faveur d'emmener encore plus de gens ici, qu'ils comprennent quels sont les problèmes typiques pour cette région. Une région polaire n'est pas différente d'une région saharienne, par exemple ou la forêt en Bornéo ou en Amazonie", explique Gérald Brodelez, organisateur d'expéditions polaires. Aujourd'hui, plus besoin d'être un explorateur, il faut juste une bonne condition physique et un très gros pouvoir d'achat. Les tarifs peuvent varier de 7 à plus de 20 000 euros pour planter son kayak dans la banquise. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.