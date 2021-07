Tourisme : le littoral affiche complet

Après cette année confinée, la demande de loisir s'accélère. Pour les professionnels, la saison est sur une bonne lancée. Jean-Jacques, responsable de la base nautique Randojet La Grande-Motte (Hérault) estiment qu'ils ont une tendance à la hausse de 30% en juin et 40% de réservation supplémentaire en juillet par rapport à l'année 2020. Les réservations d'hébergements sont aussi en hausse, avec plus 23% en moyenne du 15 juillet au 15 août par rapport à 2020 sur tout le littoral d'Occitanie, notamment dans les campings. Ce dernier affiche déjà complet jusqu'à 18 septembre. La principale explication est que, avec moins de voyage à l'étranger, les Français restent davantage dans le pays. Dans l'établissement Golf hôtel de La Grande-Motte, ils représentent 98% de la clientèle contre 80% habituellement. Et certains comptent bien se la couler douce le plus longtemps possible cette année 2021. En effet, les séjours sont au moins 30% ou 40% plus longs que l'année dernière. Grâce à cette fréquentation exceptionnelle, cette saison, pourrait bien faire partie des années records pour les professionnels.