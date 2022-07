Tourisme : le mois de juillet fait le plein !

Cet été, vous avez choisi la France comme destination de vacances. Trois Français sur quatre sont restés dans le pays en juillet. Après un mois de juin mitigé, la fréquentation de juillet a redonné le sourire à des restaurateurs du Gard. Comme à Nestor Turion, gérant de "La grange de Vers" à Vers-Pont-du-Gard. Le département fait partie des destinations les plus prisées cet été. On observe une hausse de 20% des réservations par rapport à l'année 2019, avec notamment le grand retour des touristes étrangers. "Le Sud de la France est tellement pittoresque, tellement beau", lance une vacancière présente sur les lieux. A Paris, il existe une petite nouveauté : les touristes américains sont très nombreux cette année 2022, comme les New-yorkais qu’on a croisés. Il y a aussi du monde sur les plages normandes. Et comme partout en France, c'est dans les campings que les réservations ont le plus augmenté. Pascal Valentin, responsable du "Camping du château" à Falaise (Calvados), compare cette saison à celle de 2018 et 2019. "Je pense qu'on va faire mieux par rapport aux chiffres qu'on a actuellement, on est très bons", affirme t-il. C'est une bonne saison qui devrait se poursuivre pour le mois d'août et septembre. Les entreprises du voyage s'attendent à une fréquentation en hausse de 25% par rapport à l'année dernière. TF1 | Reportage L. Kebdani, A. Bacot, A. Lebranchu