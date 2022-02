Tourisme : le succès des Canaries

Tous les jours, sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux, les compagnies aériennes font le plein de voyageurs en quête de chaleur et de dépaysement. Interrogés par nos journalistes, certains disent avoir payé entre 50 et 60 euros pour l'aller-retour vers Les Canaries. C'est l'équivalent du prix d'un voyage en train à Paris pour ces Bordelais. Sauf qu'à l'arrivée, une belle météo est attendue, avec un ciel dégagé. À Lanzarote, la température moyenne est de 21°C toute l'année, même en plein hiver. Les Français ont, semble-t-il, redécouvert Les Canaries depuis le début de la pandémie. En tout cas, les clubs de plongée de Puerto del Carmen tournent sept jours sur sept. Géraldine Noel, responsable de club de plongée sur place, a même parfois affiché complet en 2021. Et en 2022, elle a dû refuser des réservations. Nos journalistes ont rencontré un couple de plongeurs originaire de Nantes. Ils sont venus s'immerger dans les eaux de l'archipel pour la deuxième fois en six mois. Il faut dire qu'à seulement trois ou quatre heures de vol de la France, la tentation est grande. Sur place, les tarifs des hébergements sont attractifs. À partir de 40 euros la nuit et jusqu'à 200 euros pour une chambre haut de gamme. T F1 | Reportage G. Guist'hau, N. Forestier.