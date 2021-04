Tourisme : les Américains vaccinés pourront-ils revenir cet été ?

Ils s'ennuient ferme derrière leurs dessins. Les artistes peintres de Montmartre n'ont pas vendu beaucoup de toiles depuis un an. Mais ce matin, nous venons avec une bonne nouvelle susceptible de tout changer : " les touristes américains vaccinés pourront voyager en Europe cet été". "Formidable, ils sont les très bienvenus", s'est réjoui Béro, artiste peintre. Avant la crise sanitaire, la France accueillait plus de 4 millions d'Américains par an. Beaucoup passaient par Montmartre, reviendront-ils cet été s'ils en ont le droit ? "Je pense que d'ici cet été, les Américains ne vont pas venir, les Anglais ne vont pas venir, les internationaux ne viendront pas. Avec ce qu'ils ont subi, je pense qu'ils attendront 2022", lâche André Adjiman, sculpteur d'ombres sur papier sur la place du Tertre à Paris. Un peu plus loin, Xavier Boudouma, gérant Café Chappe, accueille ce retour probable avec beaucoup plus d'optimisme. À Nice, la nouvelle portée par le vent est arrivée jusqu'aux palaces de la promenade des Anglais. L'hôtellerie de luxe est frappée de plein fouet par l'absence des visiteurs étrangers. Dans ce 4 étoiles, l'Hôtel Aston La Scala, 25 chambres sur 150 sont occupées. Revoir des touristes fait rêver surtout s'ils sont Américains. Les réservations vont-elles décoller ? Possible, mais pas certain. La réouverture des frontières est une recommandation de l'Union européenne. Il faut désormais que les 27 membres la valident. Accueillir les Américains ne devrait pas pas poser de problème. Pour les autres touristes extra-européennes, ce sera sans doute un peu plus long.