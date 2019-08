Tourisme : les aoûtiens plus nombreux et peu dépensiers

L'un des plus grands campings de la région du sud-est n'a affiché complet que depuis début août. De Saint-Raphaël à Bandol, le Var semble avoir retrouvé la fréquentation classique d'un mois d'août. Dans les magasins, les aoûtiens consomment plus que les juilletistes. Le panier moyen est passé de treize à quinze euros. En revanche, ce sont les petits prix qui plaisent le plus, même dans la restauration. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.