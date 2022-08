Tourisme : les Français ont plébiscité... l'Hexagone !

Beaucoup de touristes partagent la même envie de profiter de la vie parisienne. Les dessinateurs de la place du Tertre à Montmartre n'arrêtent pas. La capitale est la grande gagnante de l'été. Le portrait se négocie pour 40 et 150 euros. Léa et sa famille viennent d'Auvergne. Autour d'eux, beaucoup d'Italiens et d'Américains. Seule manque la cliente asiatique et russe. "On retrouve des chiffres similaires à 2013, 2014, bien avant de cette période de covid", indique Corinne Melzassard, gérante de la brasserie "Au Clairon des Chasseurs" à Montmartre. Les réservations dans les restaurants ont augmenté de 35 % par rapport à l'année dernière. Les touristes veulent de nouveau en 2022 visiter les villes ou se poser sur le bord de l'eau comme ici à Nice. Les plages de la Côte d'Azur sont bondées depuis juillet. Dans l'ensemble, bonne année pour les stations balnéaires, même si les incendies dans le sud-ouest ont provoqué des annulations. Les Français recherchent beaucoup moins la verdure. Avec le prix de l'essence, les vacanciers ont choisi de partir en moyenne à 5 heures de chez eux. Le mois d'août devrait être excellent, surtout si comme lors des deux dernières années, de nombreux Français prolongent leurs congés jusqu'à la rentrée. TF1 | Reportage Y. Hovine, B. Hacala, V. Capus