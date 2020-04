Tourisme : les professionnels du Grau-du-Roi inquiets

Première destination touristique mondiale, l'Hexagone va souffrir des longs mois du confinement et de leurs conséquences. Pour aider les professionnels du tourisme, des mesures spécifiques devraient être détaillées dans les prochains jours. La saison estivale s'annonce déjà très compliquée. Nos journalistes étaient dans la commune du Grau-du-Roi pour le constater. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.