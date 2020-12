Tourisme : les professionnels soulagés ?

Dans cet établissement du Sud Finistère, les réservations pour les vacances de Noël avaient bien démarré. Le couvre-feu, même renforcé, ne devrait pas changer la donne. Pour Valérie le Torc'h, codirigeante de l'hôtel-restaurant de la Pointe du Cap Coz - Fouesnant (Finstère) "C'était important parce que comme les sports d'hiver sont fermés, nous, on s'attend à ce que les gens reviennent dans les maisons familiales pour pouvoir fêter toutes ces fêtes de fin d'année". À quelques kilomètres delà, même son de cloche pour Marie Catherine Hélias, gérante - Les Gîtes de l'Odet - Clohars-Fouesnant (Finistère). "C'est un soulagement. Pour moi, le couvre-feu ne sera pas quelque chose d'embêtant concernant les locations". Sur les cinq gîtes que gère cette autoentrepreneuse, un seul était réservé jusqu'ici. Les annonces de ce jeudi soir mettent du baume au coeur. Dans la commune voisine, la station balnéaire de Bénodet (Finistère), la situation reste difficile pour Sébastien Tanguy, Librairie de la Plage. "On est actuellement dans les périodes d'achat pour la prochaine saison touristique. On essaie de se projeter déjà sur les prochains mois", précise ce gérant de boutique de souvenirs. Et pour aller de l'avant, ce couvre-feu était la bonne solution d'après Christian Pennanech, maire de la ville. Tout ici espère que ces mesures permettront d'endiguer une troisième vague de l'épidémie. Et que le secteur du tourisme pourra se relever d'ici le printemps.