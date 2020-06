Tourisme : les vacanciers européens vont-ils revenir à Hossegor ?

La réouverture des frontières devrait inciter les touristes étrangers à visiter notre pays cet été. Un grand nombre d'entre eux, originaires d'Europe du Nord, pratique le camping. D'ordinaire, ils sont des milliers à déferler dans les Landes. Alors, qu'en est-il des réservations dans les campings et des locations de meublés ? Les vacanciers vont-ils revenir pendant la période estivale ? Illustration à Hossegor. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.