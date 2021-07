Tourisme : les visiteurs étrangers commencent à revenir en France

Des escaliers de Montmartre à la pyramide du Louvre en passant par l'Arc de Triomphe, les flashes crépitent partout. Les touristes étrangers sont de retour. Certains avaient prévu leur voyage de longue date tandis que d'autres ont pris leur décision il y a quelques jours seulement. Les bus qui emmènent les touristes découvrir la capitale tournent encore au ralenti. Ils sont cinq fois moins nombreux qu'auparavant, mais le retour à bord des clients américains est une surprise pour la compagnie. Comme nous l'a expliqué Christophe Crompin, agent d'information chez Big Bus Tours à Paris, "c'est rassurant pour le business". Du côté des croisières sur la Seine, on observe aussi un retour encourageant des touristes. Freddy Pageot, responsable des opérations des navigations sûreté sécurité pour les Bateaux Parisiens, nous fait savoir qu'ils étaient sur environ 4 000 passagers sur un week-end en 2020, contre 8 000 aujourd'hui. "C'est quelque chose qui est très positif et on est très optimiste" a-t-il ajouté par la suite.