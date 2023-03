Tourisme : les visiteurs étrangers sont de retour

Mardi après, à l'entrée du château de Versailles, il est difficile de trouver un Français. Ils sont plus de 5 millions d'étrangers à l'avoir visité en 2022. Ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent. Les étrangers sont bien de retour, et ils veulent découvrir nos monuments. Un million d'entre eux ont visité le Mont-Saint-Michel en 2022. Au château de Chambord, ils étaient 275 000. De quoi rapporter 1,2 milliard d'euros de plus à la France qu'avant la pandémie. En ce moment, ce sont les stations de ski qui en profitent. Près de 70 % de la clientèle est étrangère et réserve, les plus belles chambres. Ce qui fait les affaires de cet hôtelier. "On peut dire que les prix ont augmenté certainement entre 10 et 15 %. Certaines familles étrangères, ce n'est pas pour les gêner Mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment rendus compte", affirme Pierre Hominal, exploitant de l'hôtel Alpina, les Gets (Haute-Savoie). Autre exemple, les bars. En vacances, ce sont les Britanniques les plus dépensiers. Une magne financière pour les stations de ski . En 2022, la clientèle étrangère leur a apporté 2 milliards d'euros. TF1 | Reportage : L. Poupon, C. Gerbelot, B. Poizeuil