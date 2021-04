Tourisme : Marseille ne veut plus faire sa pub

La mairie de Marseille ne souhaite plus revoir les images de plages bondées. En juillet - août, le sable marseillais reçoit plus de 3,5 millions de visiteurs. Cela représente plus de 60% de fréquentation par rapport à 2019. Alors, pour un élu de la ville, il ne faut plus inciter les touristes à venir. "Nous, ce qu'on souhaite surtout, c'est qu'on y aille très mollo cette année sur la promotion de la destination de Marseille en France, par ce que nous savons déjà qu'on va faire le plein (...) Il va y avoir des conditions sanitaires qui vont aussi faire que le fait d'avoir trop de monde au même endroit ne sera pas quelque chose de positif", a expliqué Laurent Lhardit, adjoint au maire de Marseille en charge du tourisme et de l'économie. Ne plus communiquer ou pratique ce que l'on appelle le démarketing, comme le fait le parc de Calanques depuis déjà quelques semaines, en publiant des photos peu engageantes de foule. Pourtant la foule, elle, est toujours là, comme lors des derniers week-ends avant le confinement. De plus en plus tendance, la ville a attiré ces dernières années près de cinq millions de visiteurs par an. Plus de détails dans la vidéo au-dessus de cet article.