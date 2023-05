Tourisme : où sont passés les Chinois ?

Il est impossible de visiter Paris sans prendre une photo devant la Tour Eiffel. Et certains voyageurs viennent de loin pour ce cliché. Mais où sont passés les touristes chinois ? À Paris, nous n’en avons pas croisé et pourtant, la France est l’une de leurs destinations favorites. Ils étaient plus de deux millions à venir visiter l'Hexagone avant la pandémie. Aujourd’hui, ils se font plus rares. Les vols sont moins nombreux et plus chers. Les conséquences économiques pour le secteur du tourisme sont importantes. Un hôtelier parisien, que nous avons interviewé, n’a presque plus de réservation en provenance des voyageurs de l’Empire du milieu. C’est un manque à gagner important qu’il peine à compenser par une nouvelle clientèle. Les touristes chinois dépensaient beaucoup d'argent, notamment pour faire du shopping. Le budget moyen pour les vacances en France était de 5 400 euros par personne. C’est un enjeu crucial pour les marques de luxe, les grands magasins qui avaient une attention toute particulière pour ces clients. TF1 | Reportage M. Guénégan, M. Beringer, J. Parrot