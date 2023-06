Tourisme : préférez les sites méconnus !

Nos journalistes n’étaient pas les seuls, ce lundi 29 mai, à vouloir visiter la Maison Claude Monet. Autant de touristes à la Pentecôte que lors du week-end de l’Ascension, du jamais-vu, 3 000 personnes en une journée. Clara, Juliette et Tess reconnaissent que ce n’était peut-être pas le meilleur jour pour venir à Giverny. Nous avons nous aussi remonté la file, mais pour mieux nous en éloigner. Loin de l’affluence, dans un rayon de 50 kilomètres, direction Lyons La Forêt. Classé parmi les plus beaux villages de France, 800 habitants et une place en terrasse sans avoir à patienter. Dans les travées du marché artisanal, organisé sur trois jours, des habitués et des habitants sont heureux d’accueillir les visiteurs que nous sommes. Comme une invitation à la promenade, dans ce qui est en outre, la plus grande forêt de hêtres d’Europe. Nous y avons croisé Natacha et Willy, en pleine randonnée avec un seul cap, ne croiser personne. Moins de fleurs que dans les jardins de Claude Monet, mais seul au monde dans un océan de verdure. TF1 | Reportage S. Pinatel, Q. Danjou