Tourisme : que valent les labels "écolos" ?

Pavillon bleu, Green Globe, Station verte... De nombreux labels existent pour récompenser les efforts réalisés par les professionnels dans les hôtels ou les campings. Et il y en a même tellement qu'on finit par s'y perdre un peu. Comment faire pour s'y retrouver ? Comment ces labels sont-ils décernés ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.