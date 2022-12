Tourisme spatial : prenez un billet pour la lune !

Un projet totalement fou ! Longue de 118 m et pesant plus de 4 000 tonnes, la fusée Starship doit transporter des touristes vers la lune. C'est un voyage unique. Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa est l'auteur de cette mission. Riche grâce à la vente de vêtements, on le dit rêveur. "Aujourd'hui, le moment est venu pour moi, car j'ai trouvé mon équipage. Je souhaite vraiment aller dans l'espace", a-t-il déclaré. Pour ce voyage, il a choisi huit artistes. Parmi eux, un acteur indien, Dev Joshi, une photographe irlandaise, Rhiannon Adam et le DJ américain Steve Aoki, célèbre dans le monde entier. Sa réaction a été euphorique. Un casting avait été organisé dans plus de 200 pays. Un million de personnes avaient répondu à l'appel. À 70 millions d'euros le billet, on aurait tort de se gêner. L'ensemble de la mission est évalué à 5 milliards de dollars. Pour le moment, les spécialistes s'interrogent. "Entre faire voler ce Starship qui n'avait jamais dépassé 12 km d'altitude aujourd'hui et l'envoyer autour de la lune avec des gens à bord, j'ai vraiment des doutes extrêmes qu'elle puisse être prête en douze mois", a prévenu Stefan Barensky, rédacteur en chef du magazine "Aerospatium". En attendant, place au rêve ! TF1 | Reportage J. Chubilleau, C. Bayle, O. Stammbach