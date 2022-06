Tourisme : vers des quotas pour éviter la surfréquentation ?

En Corse, trois destinations paradisiaques souhaitent se préserver : les aiguilles de Bavella, les îles Lavezzi, et la vallée de la Restonica. Elles vont réduire leur nombre de visiteurs par jour et donner aux résidents en Corse un accès prioritaire. Si la légalité de cette deuxième mesure n’est pas contestée d’ici là, cela s’appliquera dès le mois de juillet. Une bonne nouvelle pour l’environnement, moins pour ce restaurateur. Ailleurs en France, les initiatives se multiplient pour limiter la foule. Désormais, l’île de Porquerolles se limite à 6 000 touristes par jour, après des pics à 12 000. Quant aux Calanques de Marseille, l’accès en voiture y est limité, un système de réservation pour la calanque la plus connue, et même leur site Internet est plutôt dissuasif. Sommes-nous à un tournant ? La solution des quotas va-t-elle se développer ? Ce n’est pas très sûr car elle ne peut pas s’appliquer partout. Alors, d’autres territoires font preuve d’astuces dans leur communication. Désormais, vous entendrez moins les offices du Tourisme vanter les magnifiques falaises d’Étretat, trop fréquentées. Dites plutôt bonjour à la côte d’Albâtre. Cela incite les touristes à visiter une surface plus étendue. T F1 | Reportage D. Sitbon, P. Roubaud, P. Pelletier