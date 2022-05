Tourisme : vos données valent de l'or

Votre journée à Vulcania, au cœur du Massif central commence à la caisse. Vous payez vos billets, le parc note ce jour-là combien vous êtes, et d'où vous venez. Seules, ces données sont sans grand intérêt. Mais compilées avec d'autres, elles peuvent valoir de l'or. Par exemple quand vous prenez un guide, c'est 3,50 euros par personne. Vous êtes dix, le parc prend note. Au restaurant, le prix et l'heure restent gravés dans le système informatique. Même chose à la boutique sans forcément que vous vous en rendiez compte. Le métier de l'homme, que nous avons rencontré, est de récolter ces données, de les aspirer dans son ordinateur et de les faire parler, et ce grâce à des algorithmes. Il arrive à reconstituer le parcours exact de tous les visiteurs, d'où ils viennent, ce qu'ils ont dépensé. "Sans être intrusif, sans les embêter, sans être dans leur smartphone, sans avoir besoin d'aller sur Facebook ou quoi que ce soit ou d'autres applications, on arrive à faire ça grâce à notre solution", explique Thomas Isnard, dirigeant et fondateur d'Apollo Plus. Exceptionnellement, nous avons pu filmer la réunion lors de laquelle cette PME française présente ses calculs à la direction du parc. "On a récupéré 162 millions de données vous concernant sur un historique de cinq ans". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, J.P. Héquette, M. Neboth