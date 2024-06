Grèce : mystérieuse disparition de deux touristes françaises

Où sont passées Françoise Boutteaux et Marie-Pierre Arfel ? Leur silence angoisse Justine Michaux, qui montre les dernières photos que lui a envoyées sa tante Marie-Pierre de cette île grecque où elle a disparu. Pour l'instant, c'est un mystère. Il n'y a aucune trace. Les deux téléphones de la disparue renvoient au répondeur depuis presque une semaine. Le matin du mercredi 12 juin, la vidéosurveillance montre Marie-Pierre Arfel partir en randonnée avec une autre française, Françoise Boutteaux. Deux jours après, cette dernière donne signe de vie. Elle appelle le gérant de son hôtel à cinq heures du matin. Il la rappelle et réussit à la joindre à 8h25. Ils ont essayé de discuter, mais elle parle français et ne comprenait pas ce qu'il lui disait. Elle lui envoie ensuite une photo d'elle allongée sur le sol et écrit "Je suis tombée" et ne répond plus trois minutes plus tard, car son téléphone ne reçoit plus les messages. Les autorités sont à la recherche des deux voyageuses. Se sont-elles perdues ? Les deux femmes ont-elles été surprises par la canicule qui a frappé la Grèce la semaine dernière ? Sur d'autres îles, trois randonneurs ont été retrouvés morts. TF1 | Reportage F. Litzler, Y. Chambon, C. Chevreton