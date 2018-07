Tourmente du groupe Happychic : quel avenir pour la mode masculine tricolore ?

C'est un nouveau coup dur pour le secteur du vêtement dans le pays. Il est difficile de garder sa place dans le prêt-à-porter. En effet, le marché est dominé par les géants internationaux et les clients délaissent peu à peu les magasins au profit du web. Une évolution que le groupe Happychic n'a pas assez anticipée. Il va fermer près de 90 boutiques des marques Brice et Jules. Mais comment est-on arrivé là ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.