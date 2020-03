Tous confinés : paroles de Français

En ville, la vie en confinement rime avec télétravail pour les parents et d'autres occupations pour les enfants. À la campagne, la situation se vit au grand air. Pour occuper leurs petits, certaines familles ont investi dans les poules. D'autres ont profité de l'occasion pour déjeuner sous le soleil. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.