Tous derrière les Bleus ! La qualification en jeu

Ce vendredi soir, les Bleus avancent masqués. Rien n'indique que leur capitaine au nez fracturé, remplaçant ce soir, entrera en jeu. Les mystères demeurent. Même si beaucoup n'imaginaient pas la star des Bleus sur la pelouse ne serait ce qu'à l'échauffement. Sur la plage du Var à Fréjus, à 1 000 kilomètres, plus au sud, le cas Mbappé n'inquiète pas trop. "Je le sens très bien ce match. Je sens le 2-0 pour l'équipe de France, avec un petit but de Mbappé", tel est le pronostic d'un supporter confiant, l'enthousiasme est débordant. Il est difficile de distinguer les couleurs françaises des néerlandaises, pour cause de sa similitude. En revanche, en Allemagne, il n'y a aucune ambiguïté possible aux abords du stade. Qui ne hurle pas, n'est pas Français. Ici, ils parlent même de fromage avec une pancarte où est marquée "N'Golo Comté est-il plus fort que le Gouda ?" La question n'a pas été posée aux Bleus depuis leur arrivée en Allemagne. Les supporters pensent surtout à Kylian. Il leur fait penser à Zorro, un héros masqué qui surgit hors de la nuit. TF1 | Reportage S. Millanvoye