Tous les plastiques peuvent-ils être recyclés ?

Les autorités canadiennes ont annoncé ce mardi 11 juin l'interdiction de tous les plastiques à usage unique, comme les pailles et les gobelets, en 2021. Dans notre pays, ces objets seront bannis dès 2020. Pourtant, la solution du recyclage existe et fonctionne. Et parfois, on dit même que tous les plastiques peuvent être recyclés grâce aux progrès techniques. Est-ce vrai ou faux ? Éléments de réponse avec notre journaliste Axel Cariou. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.