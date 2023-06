Tous notés : même les clients !

Aujourd'hui, nous laissons des avis partout, sans savoir que nous aussi, nous sommes évalués sur la même échelle, de un à cinq, selon notre comportement. Lors de la location d'un hébergement pour les vacances, par exemple. Certains d'entre nous décrochent la note maximale, comme Thomas. Il utilise régulièrement un service de VTC, avec une formule simple. Zeenat, elle, a 4,9 sur cinq. Une note de 4,8 pour Evane, elle sait où elle a perdu des points. Sur quels critères sommes-nous évalué ? Nous avons posé la question à un chauffeur VTC. Chaque jour, il transporte une quinzaine de clients, qu'il note à la fin de chaque course. Lorsqu'un client a deux ou trois étoiles, les chauffeurs peuvent refuser de le prendre en charge. Mais pour Hassan Haida, chauffeur VTC, cela devrait aller plus loin. Autres domaines où les clients sont notés, les sites d'hébergement de tourisme. Jusqu'à présent sur la plateforme GreenGo, seuls les prestataires étaient évalués. Désormais, les voyageurs aussi. Pour eux, il ne s'agit pas de discriminer les clients. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Lévesque, G. Parrot, D. Bordier