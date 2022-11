Tous vos vaccins en pharmacie

La goutte qui perle au bout de l’aiguille rappelle toujours un souvenir. Depuis quelques années déjà, dans les pharmacies, il est possible de se faire vacciner contre la grippe ou, plus récemment, contre le Covid. Mais à partir de ce lundi 7 novembre, ce sont presque tous les rappels de vaccination qui seront possibles. Quels sont ces vaccins ? Diphtérie, tétanos, polio, hépatite, papillomavirus… Au total, il en a quatorze en plus de la grippe et du Covid. Qui est concerné ? Les enfants et les adolescents de moins de 16 ans devront toujours aller chez le médecin. Toutes les personnes âgées de plus de 16 ans pourront le faire en pharmacie. Pour l’instant, il faut encore une ordonnance. En janvier 2023, elle ne sera plus nécessaire. Combien cela va coûter ? Quand la prescription sera faite en pharmacie, c'est 7,50 euros. Ce sera remboursé par l’assurance-maladie et moins cher qu’une consultation. Les médecins prescrivent chaque année environ trois millions trois cent mille rappels de vaccination. TF1 | Reportage M. Izard, F. Maillard