TousAntiCovid-Carnet : comment fonctionne le pass sanitaire ?

Un passager bien seul, il y a eu très peu d'affluence au terminal d'Orly ce matin. Les mêmes scènes se répètent depuis des mois. Mais une fois les restrictions de déplacement levées en France, comment faciliter le retour des passagers dans les avions ? Cela se fera sans doute avec une application : TousAntiCovid. Quinze millions de Français l'ont déjà téléchargée. Mais désormais, elle intègre une nouvelle fonction : TousAntiCovid-Carnet. Celle-ci vous permet de stocker vos résultats de tests PCR. Un QR code pour embarquer, l'opération prend quelques secondes, mais le certificat papier reste valable. Après chaque test PCR, vous recevrez un SMS contenant un lien pour télécharger votre résultat, et apparaît sous la forme d'un QR code en version papier ou en version numérique dans l'application. L'objectif des compagnies et des autorités est de désengorger la file de passagers. "Au lieu de chercher toutes ces informations sur un papier, les papiers étant différents d'un laboratoire à un autre, c'est beaucoup plus facile pour nos équipes de scanner le document et d'avoir tout de suite l'information", explique Laurent Millet, chef d'escale à l'aéroport d'Orly.