Toussaint : les vacances font le plein

Et si l'été se prolongeait jusqu'à la Toussaint ? Dans un village de vacances du Golfe du Morbihan, le carnet de réservation est déjà presque plein pour les vacances scolaires. Certains des appartements de l’un des hôtels sur les lieux, pouvant accueillir jusqu'à six personnes, ont été réservés dès le mois de juillet l'année 2023. La tendance s'est amplifiée les dernières semaines. La météo exceptionnelle s'est traduite également sur la fréquentation d’un hôtel de Carnac, dans la Résidence de vacances “ VVF", les records ont été battus aussi. Malgré la crise, les Français semblent avoir envie de vacances. L'après-midi du 16 octobre, il y avait foule dans la gare routière parisienne. À cinq jours du début des vacances, les réservations sont déjà bien engagées, plus de 20 % par rapport à l'an 2022 pour la première semaine, et même 40 % pour la deuxième. Les destinations phares restent le nord, l'ouest de la France et la Méditerranée. Bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme, selon les prévisions, trois vacanciers sur quatre devraient rester en France. TF1 | Reportage JP. Féret, F. Bourdillon, F. Le Goïc