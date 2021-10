Toussaint : les vacances font le plein

Les propriétaires de trois gîtes, que nous avons rencontrés, peuvent avoir le sourire. À quatre jours du coup d'envoi des vacances de la Toussaint, ils affichent complet. "C'est une année exceptionnelle. On remplit habituellement pas forcément à 100%. Si on pouvait faire 120, on ferait 120 parce qu'on a énormément de demandes", indique Delphine Lambert, propriétaire du gîte "L'air du large". Même satisfaction à l'office du tourisme de Normandie, où le téléphone ne cesse de sonner. Dans la région, les deux tiers des hébergements sont réservés. "Les vacances s'annoncent extrêmement biens. On voit que les chiffres sont en train de monter, en constante augmentation, on le sent auprès de nos prestataires", confie Solène Gérard. Des réservations de dernières minutes, notamment en fonction de la météo, c'est la tendance de ces vacances. Mais si vous souhaitez vous envoler hors de France, sachez que le prix des billets flambe. Exemple, plus de 600 euros par personne pour un aller-retour Paris-Séville. En cause, les avions seraient moins nombreux.