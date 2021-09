Tousser en public, le nouveau tabou ?

Autour de nous, autour de vous, écoutez, regardez ! Même dans son masque, même dans son coude, la toux disparaît des lieux publics. Nous avons décidé de la traquer dans ce quartier fréquenté du centre de Paris. Mais même en passant deux jours au milieu de la foule, nous n'avons vu personne ni tousser, ni éternuer, comme si c'était devenu embarrassant de le faire en public. La contagion fait peur, mais est-ce vraiment justifié ? "La toux est un réflexe naturel. C'est un mécanisme de l'organisme qui vise à éliminer les mucosités, les sécrétions qui peuvent se trouver dans la gorge ou dans les bronches", nous apprend le docteur Frédéric Schlemmer, pneumologue à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. La personne qui tousse n'est contagieuse que si elle est infectée notamment avec une infection virale. On ne va pas être contaminé systématiquement. On a plus de chance d'être contaminé si on est de manière prolongée à côté de quelqu'un qui tousse, en particulier dans un lieu clos. Les transports en commun ne sont pas nécessairement des lieux de contamination, mais la proximité entre inconnus y reste forte. "La toux va être interprétée par notre cerveau comme une menace pathogène, c'est-à-dire un risque de contamination. Si un jour, le Covid-19 est moins une menace, alors, la réaction face à la toux sera atténuée", nous explique le docteur Lou Safra, enseignante-chercheuse au CEVIPOF (Sciences-po). En attendant, des mesures inattendues immergent partout.