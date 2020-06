Tout savoir sur la déclaration de revenus 2020

La déclaration de revenus fait son grand retour. Pour certains d'entre nous, la date limite est fixée à jeudi soir minuit. Pourtant, plusieurs questions restent encore floues. Doit-on encore remplir une déclaration de revenus ? Comment éviter les erreurs lors de la déclaration d'impôts ? Quand on a une baisse de revenu, est-ce qu'on peut changer le taux de prélèvement à la source dès maintenant ? Peut-on recevoir la déclaration en papier dans sa boîte aux lettres ? Avec le déconfinement, peut-on compter sur le gouvernement pour nous laisser un petit peu de temps pour décaler les impôts ? Explications. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.