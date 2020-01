Toyota produira son nouveau SUV dans son usine française d’Onnaing : quelles répercussions pour la région ?

Toyota va agrandir son usine située à Onnaing près de Valenciennes. Le site va fabriquer un autre modèle que la Yaris. Cela va créer 400 CDI supplémentaires au sein de l'équipe et stimuler toute une région. En tout, 4 500 personnes vont y travailler soit deux fois de plus qu'à ses débuts il y a vingt ans. Et avec les sous-traitants, le constructeur japonais fait vivre près de 13 000 familles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.