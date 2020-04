Traçage individuel : comment cela pourrait-il marcher ?

C'est l'une des pistes étudiées par le gouvernement pour sortir du confinement. Le chef de l'État a confirmé dans son allocution ce lundi soir l'utilisation du traçage numérique pour lutter contre le coronavirus. Comment le tracking va être mis en place ? Qui aura accès à vos données personnelles ? On fait le point. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.