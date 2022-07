"Tracances" : en vacances... je travaille !

Ne vous fiez pas aux apparences, Sandrine n’est pas en vacances. Contrôleur de gestion à Paris, elle profite de sa maison en Bretagne tout l’été en télétravail. Huit heures par jour, elle remonte à son bureau, aménagé dans la salle de jeu, au dernier étage. La famille réussit ainsi à passer plus d’un mois à 500 kilomètres de son bureau parisien et à cinq minutes de la plage. Cela porte un nom, les “tracances”. Télétravailler sur son lieu de vacances. À peu près, 35% des Français s'apprêteraient à le faire cet été. Alexandre, chargé de mission à Paris, l’a même exigé au moment de son embauche il y a un an. Il admet pourtant qu’il y a parfois où il a un peu du mal à se concentrer face à la mer. Parce que s’il n’y a que la route à traverser pour aller se baigner, c’est bien trop tentant. Si le bureau du futur ressemble à cela, certains hôteliers ont déjà pris le parti de s’adapter. Dans une résidence de vacances, un client sur dix, en moyenne, télétravaille. À l’écart de la piscine, il y a des cabanes dans les bois, équipées d’une excellente connexion wifi et d’un jacuzzi. TF1 | Reportage J. Devambez, M. Merle, A. Ponsar