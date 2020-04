Tracking : plusieurs pays ont déjà passé le cap avec des systèmes et des sanctions différents

En Pologne, les autorités peuvent imposer aux personnes qui rentrent de l'étranger de se prendre en photo. Grâce à la géolocalisation du téléphone, le selfie va permettre de vérifier que la personne est bien confinée à l'adresse qu'elle a communiquée. Si l'individu n'envoie pas sa photo dans les vingt minutes, il devra payer une amende de 100 euros. Le système est-il le même à Taïwan et à Singapour ? Que risquent les contrevenants ? Le point en plateau.