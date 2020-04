Tracking pour tracer les patients : comment ça marche à l’étranger ?

Le tracking est une méthode qui consiste à identifier les personnes avec lesquelles un citoyen est entré en contact. Édouard Philippe l'a évoqué mercredi et certains considèrent que c'est la meilleure solution pour lutter contre le coronavirus. Elle est déjà utilisée en Corée du Sud, en Israël et depuis la semaine dernière en Autriche. Comment cela fonctionne-t-il exactement ?