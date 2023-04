ENQUÊTE - Tracteurs et engins de chantier, les nouvelles cibles des voleurs

Trois hommes cagoulés et gantés sont entrés dans un parc d'engins agricoles. Ils ont été suivis en temps réel par les caméras de vidéo-surveillance. Alerté, le propriétaire intervient à distance grâce, à un haut-parleur sur place. Mais ils sont restés 17 minutes à la recherche d'un moyen d'entrer dans le bâtiment. Ils ont fini par rebrousser chemin. À quelques kilomètres de là, Michel Raimbeaud a été victime d'un vol. Le système de guidage de son tracteur a été visé. À l'intérieur, un écran lui a été dérobé. Les vols se sont déroulés là où il stocke son matériel. C'est un lieu fermé et bien protégé, avec deux caméras de vidéo-surveillance. Son concessionnaire a aussi été victime de vol à répétition, car ses équipements sont très recherchés. Les malfrats sont parfois plus ambitieux, en volant des engins entiers, comme une pelle mécanique. Un exploitant près de Bordeaux s'en est fait voler deux. On lui a même déjà volé une machine bien plus lourde. La total du préjudice est de 200 000 euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Rio, M. Kouho, H. Bonnet