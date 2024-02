Tracteurs : toujours plus performants, toujours plus chers

C’est l’un des tracteurs dernier cri du marché. Un moteur de 300 chevaux, des pneus de deux mètres, le prix de la machine est de 250 000 euros. À l’intérieur se trouvent trois écrans, une aide à la conduite, une optimisation du carburant. Ils sont même capables de repérer dans un champ les zones les plus productives. Le tracteur est aujourd’hui devenu une affirmation de l’agriculture moderne. Les constructeurs du marché redoublent d’efforts pour séduire les acheteurs. Ils n’hésitent plus à démontrer la performance de leur machine à coups de clip vidéo promotionnel. Des commandes ultra sophistiquées, certains présentent même une conduite quasi autonome du tracteur pour maximiser les rendements et la précision. Ce sont des machines performantes de plus en plus chères mais indispensables pour les agriculteurs. Dans la ferme de Nicolas Semenou, éleveur et céréalier à Montgey (Tarn), cinq tracteurs sont nécessaires pour l’élevage et la culture de céréales. La surface de son exploitation a doublé en une génération, mais aucune main-d’œuvre supplémentaire. Les machines se sont donc multipliées. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Topenot, A. Janon