Traduction automatique : la langue n'est plus une barrière

L'intelligence artificielle est une technologie qui permet aux machines d'imiter le cerveau humain. La traduction en temps réel est l'une de ses nombreuses applications concrètes. Elle pourrait bouleverser notre façon de communiquer et de voyager. Depuis quelques mois, une entreprise commercialise des écouteurs intelligents sans fil qui permettent de traduire des conversations simultanées dans plus de 40 langues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.