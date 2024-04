Trafic d’animaux sauvages : les zoos pris pour cible

Enfin sains et saufs. Une mère saïmiri et son petit ont pu réintégrer le groupe auquel ils avaient été arrachés fin janvier. En pleine nuit, les voleurs s’étaient introduits dans un zoo du Var, avaient fracturé la porte de la loge dans laquelle dorment les animaux, puis étaient repartis avec quinze de ces singes écureuils, une espèce rare et protégée en France, à l’espérance de vie limitée hors de leur groupe. Ils viennent d’être retrouvés à Marseille par la police et les enquêteurs de la SPA. Déshydratés, affaiblis, ils se jettent sur la nourriture après avoir passé plusieurs jours détenus chez des particuliers. Leurs ravisseurs tentaient de les vendre sur les réseaux sociaux entre 2 000 et 6 000 euros. Suivre chaque piste leur a permis de retrouver cinq singes. Le dernier à 900 kilomètres de Marseille, dans l'Oise. Nous avons joint l’homme qui l’a acheté. Après avoir vu l'annonce sur Internet, il rend dans une cité du sud de la France, 2 800 euros en poche. TF1 | Reportage B. Guénais, E. Lévesque, V. Belgrand-Barbier