Trafic de cannabis : l'explosion des plantations illégales en France

Arcis, dans l'Oise, était un village paisible de 700 habitants sans histoire, jusqu'à un après-midi de mai 2022. Derrière les murs d'un pavillon, les gendarmes ont fait l'une des plus grosses saisies de cannabis de l'année. Cinquante kilos de marijuana, 450 pieds, entreposés dans les chambres de deux ressortissants serbes. Ils ont trafiqué pendant des mois, sans éveiller les soupçons, selon les voisins. Mais en se rendant très souvent à la jardinerie pour acheter du matériel, le binôme, déjà connu de la justice, a attiré l'attention des enquêteurs. Arrêtés en mai dernier, ils ont été condamnés à un et deux ans de prison ferme. Le trafic leur rapportait des sommes considérables, au moins un million d'euros à l'année. Cultiver du cannabis dans des maisons ou des jardins, c'est la nouvelle stratégie des trafiquants. En 2021, 100.000 pieds de cannabis ont été saisis. Ces prises ne concernent pas seulement des dealers, mais aussi des particuliers devenus cultivateurs, cette fois-ci, pour leur consommation personnelle. Sur Internet, ils n'hésitent pas à partager des photos de leur culture. Certains groupes de discussion comptent plus de 4 000 membres. TF1 | Reportage J. Cressens, R. Parrot