Trafic de civelles : un réseau international démantelé

Mathéo Bonnet, pêcheur de civelles, le sait. Chaque soir, c’est un peu d’or qu’il remonte dans ses filets. Il s'agit de la civelle, l’alevin de l’anguille. Ces petits poissons transparents se vendent 300 à 400 euros le kilogramme en Europe. Sa pêche est très réglementée, car l'espèce est protégée. Seulement quatre mois par an et les quotas changent régulièrement, pour Mathéo cette année 2024, ce sera 65 kilogrammes. Et contrairement à l'anguille, la population des civelles augmente selon les pêcheurs. Un poisson qui rapporte beaucoup d’argent, très vite, forcément, il attire la convoitise des braconniers. En 2023, les douanes ont découvert un entrepôt, en région parisienne, ultra équipé. Dans ses bassins piscicoles que nous apercevons à l’image, 302 kilogrammes de civelles nageaient. Et à côté d'eux, de la glace, des barquettes plastiques, et surtout, des dizaines de grosses valises, car c’est bien au marché asiatique que le poisson a été destiné. Achetés pour les laissés grandir jusqu'à devenir des anguilles ou en faire des plats gastronomiques en Chine, la civelle est surnommée l’or blanc. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, J. Jankowski, M.Giraud