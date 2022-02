Trafic de cocaïne : le port du Havre sous surveillance

Il s'étale sur une superficie de 25 000 km² et ses quais accueillent le plus gros paquebot du monde. Le port du Havre est le plus grand port français pour le trafic de conteneurs, mais c'est aussi l'une des portes d'entrée de la cocaïne en France. Nous nous y sommes rendus pour enquêter. Après plusieurs jours à contacter des dockers, des habitants, des douaniers, des voisins pour les interroger, à chaque fois, nous avons essuyé des refus. Partout, c'est l'omerta. Sur les 23 tonnes de cocaïne saisies en France l'année dernière, plus de 16 avaient transité par le Havre. Un trafic colossal organisé par quelques groupes aux méthodes très violentes. Depuis 2018, plus de 30 enlèvements ont été commis. "Tout simplement pour faire pression parce qu'il y a eu des contentieux, parce qu'il y a eu des dettes, parce qu'il y a eu des choses qui ont été promises qui n'ont pas été tenues, parce qu'on veut s'assurer des coopérations futures de la personne, donc on l'enlève, on le menace. Des fois même, on demande des rançons. C'est terrifiant puis ça peut avoir des conséquences dramatiques", explique Patrick Leonard, directeur zonal de la police judiciaire de Seine-Maritime. Pour la première fois, l'une de ses affaires a pu être jugée. Ce jour-là, devant la direction financière de Lille, onze prévenus havrais comparaissent après la saisie de 1,8 tonne de cocaïne sur le port, une équipe très organisée. Un opérateur de grue cible le conteneur et l'extrait du cargo. Pour cette seule manœuvre, il est payé 100 000 euros. Le chauffeur routier qui sort le conteneur du port, lui touche 50 000 euros. Cette chaîne logistique est mise en place par un organisateur rémunéré au kilo sortie du port. Dans ce dossier, ça représente 8 millions d'euros. Au total, les 2 tonnes de cocaïne rapporteront aux narcotrafiquants, plus 48 millions d'euros. Mais à l'audience, alors que des écoutes téléphoniques ne laissent planer aucun doute sur la responsabilité de chacun, personne ne va parler. Mais l'un des prévenus ne pourra jamais s'exprimer devant le tribunal de Lille. Enlevé, séquestré et roué de coups, il a été retrouvé mort en 2020 dans la cour d'une école au Havre. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette